Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
Новости

"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи

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Волочкова недавно вернулась с отдыха в Турции
Волочкова недавно вернулась с отдыха в Турции
Скриншот: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра заявила, что слухи о ней и ее недавнем отдыхе в Турции распространяют "злые и недолюбленные люди". Об этом она рассказала в интервью, которое 17 ноября вышло на сайте teleprogramma.pro.

"По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых. А у меня есть возможность ездить на роскошные курорты, я могу себе это позволить", – заявила Волочкова.

45-летняя балерина убеждена, что вышеупомянутые люди не способны воспринимать чужое счастье.

"Окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого. И когда люди подсчитывают количество просекко в моем бокале – это злость и зависть. На отдыхе я могу себе позволить расслабиться", – подчеркнула Волочкова.

Контекст:

В конце октября Волочкова сообщила, что находится на отдыхе в Турции. Вскоре в сети появились ролики, на которых балерина была запечатлена во время отдыха в турецком ресторане, а сама она хвасталась шопингом.

После серии новых фото, на которых Волочкова демонстрировала в Турции шпагат, ее подписчики заподозрили, что балерина злоупотребляет алкоголем.

Теги: Турция, ресторан, Анастасия Волочкова, отдых, балерина, локдаун
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