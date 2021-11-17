"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи

"По поводу всяких выпадов в мой адрес и попыток осуждать, придумывать, что меня откуда-то выгнали, то могу сказать, что эти слухи распространяют люди злые, завистливые и недолюбленные. Те, у которых не было возможности ни в локдаун, ни до него куда-то отправиться на отдых. А у меня есть возможность ездить на роскошные курорты, я могу себе это позволить", – заявила Волочкова.

45-летняя балерина убеждена, что вышеупомянутые люди не способны воспринимать чужое счастье.

"Окружающим проще высказывать небылицы, чем порадоваться за другого. И когда люди подсчитывают количество просекко в моем бокале – это злость и зависть. На отдыхе я могу себе позволить расслабиться", – подчеркнула Волочкова.