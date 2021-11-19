Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.

Волочкова: Никто не захотел сделать эту информацию публичной! Я стала первой, кто не побоялась это обнародовать Фото: volochkova_art / Instagram

"По своей доверчивости стала жертвой мошенников. Эти мошенники в июне прошлого года попросили меня пригласить друзей и уважаемых людей из моего окружения стать инвесторами в непонятную инвестиционную компанию. Я не стала этого делать. Решила, рискуя своими деньгами, проверить добропорядочность этих людей. И обожглась. Мошенники убедили меня вложить деньги в их компанию, пообещав проценты. Я не гналась за процентами, а лишь хотела убедиться в чистоте компании, а теперь стала потерпевшей", – написала она.

Артистка сообщила, что от деятельности компании пострадала не только она, но и другие люди.

"Оказалось, потерпевших от мошенничества более 500 человек! Но никто не захотел сделать эту информацию публичной! Я стала первой, кто не побоялась это обнародовать. Я написала заявление в полицию и верю, что этому делу будет дан ход", – написала артистка.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах 18 ноября сообщило, что речь идет о хищении 1,7 млн. руб. (около 617 тыс. грн) сотрудниками российской инвестиционной компании QBF. Полиция начала проверку по данному факту.