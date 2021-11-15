Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане

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Подписчики ожидали, что Волочкова опять покажет свой фирменный шпагат, но эта публикация осталась без него
Подписчики ожидали, что Волочкова опять покажет свой фирменный шпагат, но эта публикация осталась без него
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 15 ноября опубликовала в Instagram серию фото и видео, на которых показала, как провела время в грузинском ресторане.

"Вчера я побывала в очень интересном месте. Это грузинский ресторан. Очень уютная обстановка. А в подвале располагается винодельня, в которой изготавливают домашнее вино. Интересно было узнать эти традиции. В этом комплексе есть и русская баня. А еще я даже побывала в роли барабанщика. Полистайте, там весело. Вот в такой уголок Грузии и его атмосферу я погрузилась вчера", – подписала она публикацию.

Для фото 45-летняя балерина позировала в розовом платье с глубоким декольте и черных туфлях на платформе и высоком каблуке. В публикации она показала обстановку в ресторане, сделала обзор винодельни, поиграла на  ударной установке. На последнем фото Волочкову запечатлели в компании мужчин, к одному из которых она прижалась.

"Грузины, судя по лицам, остались довольны", – отметила elena_prekrasnajjj.

"Все к винишку тянет", – написала kucherenko6370.

"Готова прижаться к любому бубенцу, беда", – прокомментировала ta.niusha2224.

"А где традиционно-легендарный шпагат в уютном грузинском подвале от Анастасии Шпагатовны? Как-то не атмосферненько", – поинтересовался kar_moskov.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: ресторан, Анастасия Волочкова, балерина, шпагат
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