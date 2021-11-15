"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане

Подписчики ожидали, что Волочкова опять покажет свой фирменный шпагат, но эта публикация осталась без него Фото: volochkova_art / Instagram

"Вчера я побывала в очень интересном месте. Это грузинский ресторан. Очень уютная обстановка. А в подвале располагается винодельня, в которой изготавливают домашнее вино. Интересно было узнать эти традиции. В этом комплексе есть и русская баня. А еще я даже побывала в роли барабанщика. Полистайте, там весело. Вот в такой уголок Грузии и его атмосферу я погрузилась вчера", – подписала она публикацию.

Для фото 45-летняя балерина позировала в розовом платье с глубоким декольте и черных туфлях на платформе и высоком каблуке. В публикации она показала обстановку в ресторане, сделала обзор винодельни, поиграла на ударной установке. На последнем фото Волочкову запечатлели в компании мужчин, к одному из которых она прижалась.

"Грузины, судя по лицам, остались довольны", – отметила elena_prekrasnajjj.

"Все к винишку тянет", – написала kucherenko6370.

"Готова прижаться к любому бубенцу, беда", – прокомментировала ta.niusha2224.

"А где традиционно-легендарный шпагат в уютном грузинском подвале от Анастасии Шпагатовны? Как-то не атмосферненько", – поинтересовался kar_moskov.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)