Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков

Для приготовления блюда нужно смешать два яйца, столовую ложку сахара, 130 г муки, 240 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, щепотку соли.

Чтобы в тесте не было комков, нужно процедить его через сито. Во время жарки насыпать на блинчик смесь тертого сыра и петрушки.

"Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить. Чтобы тянулось или чтобы был насыщенный вкус", – отметил он.

Для более плотной структуры нужн выбирать зрелые сыры.

По словам Клопотенко, петрушка является отличным дополнением к блинам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)