Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото

Пренткович: Надеюсь, семь лишних килограммов как раз в груди Фото: tanyaprentkovych / Instagram

Пренткович покрутилась перед камерой в нижнем белье и рубашке.

"Привет, 80G. Не дают вести мама-блог. Надеюсь, семь лишних килограммов как раз в груди", – отметила она.

Какой размер бюста был у нее до родов, Пренткович не призналась.





Фото: tanyaprentkovych / Instagram

Пренткович родила сына 7 июля.

"Это были идеальные роды!" – написала она.

Блогер сообщила параметры новорожденного: 54 см, 4150 г.

View this post on Instagram Публикация от Таня Пренткович * (@tanyaprentkovych)