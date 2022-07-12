Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото

Пренткович покрутилась перед камерой в нижнем белье и рубашке.
"Привет, 80G. Не дают вести мама-блог. Надеюсь, семь лишних килограммов как раз в груди", – отметила она.
Какой размер бюста был у нее до родов, Пренткович не призналась.
Пренткович родила сына 7 июля.
"Это были идеальные роды!" – написала она.
Блогер сообщила параметры новорожденного: 54 см, 4150 г.
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Отец ребенка – предприниматель Андрей Гонковский. С ним блогер живет в фактическом браке.
С первым супругом Орестом Пренткович развелась в 2019 году из-за его измены. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Home Wings.