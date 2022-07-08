Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2022
 
Новости

"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой

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Кардашян вышла в свет с дочерью
Кардашян вышла в свет с дочерью
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 8 июля в Instagram опубликовала фото и видео, сделанные во время посещения кутюрного шоу французского модельера Жана-Поля Готье.

Кардашян посетила шоу со своей девятилетней дочерью Норт. В подборке она показала ролик, в котором Норт поднимает лист с надписью "Стоп".

"Я думаю, у Норт были проблемы с людьми, которые ее фотографировали, поэтому она написала на своем приглашении "Стоп" и подняла его вверх, желая, чтобы они просто сосредоточились на шоу", – объяснила Кардашян.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда белья, есть марка косметики SKKN.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: видео, Канье Уэст, Ким Кардашян, модель, фото, реалити-шоу, Норт Уэст, модельер
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