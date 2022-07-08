"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой

Кардашян посетила шоу со своей девятилетней дочерью Норт. В подборке она показала ролик, в котором Норт поднимает лист с надписью "Стоп".

"Я думаю, у Норт были проблемы с людьми, которые ее фотографировали, поэтому она написала на своем приглашении "Стоп" и подняла его вверх, желая, чтобы они просто сосредоточились на шоу", – объяснила Кардашян.

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