"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой

Кардашян посетила шоу со своей девятилетней дочерью Норт. В подборке она показала ролик, в котором Норт поднимает лист с надписью "Стоп".
"Я думаю, у Норт были проблемы с людьми, которые ее фотографировали, поэтому она написала на своем приглашении "Стоп" и подняла его вверх, желая, чтобы они просто сосредоточились на шоу", – объяснила Кардашян.
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Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян". Модель выпустила семь именных ароматов. Также у нее, помимо бренда белья, есть марка косметики SKKN.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Кардашян почти семь лет прожила в браке с рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.