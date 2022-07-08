Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары

Бойко поделилась совместным снимком с Холодницким, на котором продемонстрировала помолвочное кольцо на безымянном пальце.

"Особый день, особенный момент", – написала она.

Бойко также опубликовала ролик, в котором показала, как Холодницкий делал ей предложение. Это происходило в ресторане. Бойко преподнесли коробочку с кольцом на блюде под крышкой. Пара танцевала и целовалась, а официант вынес для Бойко большой букет красных роз. С этими цветами она запечатлена на фото выше.

Контекст:

Ни Холодницкий, ни Бойко ранее не состояли в браке.

Невеста Холодницкого – как и он, юрист. Образование получила в Национальной академии внутренних дел Украины Работает в медиахолдинге Starlight Media.

Холодницкий возглавлял САП с 2015 года. Он ушел в отставку в августе 2020-го.