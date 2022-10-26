Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
Новости

Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться

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Богдан: Много такой информации, которой очень хочется поделиться, а нельзя
Богдан: Много такой информации, которой очень хочется поделиться, а нельзя
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан 26 октября опубликовал в Facebook снимки пикапов, сделанные на фоне заката.

"Много такой информации, которой очень хочется поделиться, а нельзя, – написал он. – Поэтому красивые фото наших пикапов на фоне природы. Прекрасные машины, тихонько привозят дроны и по ночам жгут орков. Надо еще купить".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AUFoy6sCfPhnBvbXGbwWdRQnvU7e2NVHzyVQo3QBKGmwi2N56fX3z5Msyehze5KSl&id=100001919342118

Контекст:

1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, после полномасштабного вторжения РФ в Украину  продемонстрировал "железные яйца". 

4 марта Богдан заявил, что вернулся в Украину из-за границы, и сообщил о своем намерении вступить в тероборону. В настоящее время он занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: война России против Украины, Андрей Богдан
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