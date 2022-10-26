Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться

Богдан: Много такой информации, которой очень хочется поделиться, а нельзя Фото: Андрей Богдан / Facebook

"Много такой информации, которой очень хочется поделиться, а нельзя, – написал он. – Поэтому красивые фото наших пикапов на фоне природы. Прекрасные машины, тихонько привозят дроны и по ночам жгут орков. Надо еще купить".