"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом

В руках Богдан держал пластиковую бутылку кефира и стакан с йогуртом.
"Поддерживай украинского товаропроизводителя! Крайняя поездка на фронт – 4 мая. Скоро привезу еще много пикапов и снова на передок поедем", – подписал он снимок.
В этой же футболке Богдан запечатлен на снимке, который он опубликовал 5 мая, рассказывая о своей поездке в Харьков.
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1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, сейчас продемонстрировал "железные яйца". 4 марта Богдан заявил, что вернулся в Украину из-за границы, и сообщил о своем намерении вступить в тероборону. В настоящее время он занимается волонтерской деятельностью.