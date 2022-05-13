Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
Новости

"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 марта Богдан заявил, что вернулся в Украину
4 марта Богдан заявил, что вернулся в Украину
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан 13 мая опубликовал в Facebook портретное фото, на котором он запечатлен в серой футболке поло и брюках на подтяжках с пистолетом за поясом.

В руках Богдан держал пластиковую бутылку кефира и стакан с йогуртом. 

"Поддерживай украинского товаропроизводителя! Крайняя поездка на фронт – 4 мая. Скоро привезу еще много пикапов и снова на передок поедем",  подписал он снимок. 

В этой же футболке Богдан запечатлен на снимке, который он опубликовал 5 мая, рассказывая о своей поездке в Харьков.

Фото: Андрей Богдан / Facebook
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, сейчас продемонстрировал "железные яйца". 4 марта Богдан заявил, что вернулся в Украину из-за границы, и сообщил о своем намерении вступить в тероборону. В настоящее время он занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: война России против Украины, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 