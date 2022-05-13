"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом

В руках Богдан держал пластиковую бутылку кефира и стакан с йогуртом.

"Поддерживай украинского товаропроизводителя! Крайняя поездка на фронт – 4 мая. Скоро привезу еще много пикапов и снова на передок поедем", – подписал он снимок.

В этой же футболке Богдан запечатлен на снимке, который он опубликовал 5 мая, рассказывая о своей поездке в Харьков.

Фото: Андрей Богдан / Facebook

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