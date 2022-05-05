"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове

"Заезжали в город ночью. Комендантский час, светомаскировка, полное отсутствие людей и машин. А поскольку спали недалеко от места проведения боев, всю ночь прилеты из артиллерии и "Градов" в районе Салтовки – не успел заехать, но ребята говорят, что района больше не существует. Ощущения очень депрессивные, – написал он. – А утром совсем другой город – солнечно, авто повсюду, люди ходят, девушки улыбаются, кофе можно выпить в хорошей кофейне. А возле разваленной ракетой ОГА женщины высаживают клумбу солнечных цветов Мы точно победим!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)