Богомолов обнародовал манифест, в котором рассказал, почему нужно отцепить последний вагон поезда, в котором навстречу прогрессу едет Россия

По мнению российского режиссера Константина Богомолова, социальные сети являются орудием репрессивной машины так называемого нового этического рейха, который образовался на Западе. Он считает, что Россия не должна перенимать эти ценности.

Российский режиссер Константин Богомолов написал манифест "Похищение Европы 2.0", в котором раскритиковал современные западные нормы этики и морали. Полный текст манифеста размещен 10 февраля на сайте "Новой газеты", а также в его блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

В манифесте режиссер заявил, что на современном Западе сформировался так называемый новый этический рейх, целью которого является подавление личности и препятствование существованию альтернативных мнений.

Богомолов пишет, что если нацистский режим натаскивал человека на ненависть к другим, то в новом обществе человека лишают права "свободно ненавидеть и натаскивают на любовь".

Он утверждает, что идеальным инструментом репрессивной машины нового этического рейха стали социальные сети, где возможно "виртуальное линчевание виртуальной толпой".

По мнению режиссера, новой идеей западного социума стала погоня за вечной молодостью и отрицание смерти.

Подытоживая, режиссер завил, что Россия, стремясь в Европу, оказалась не в хвосте прогресса, а в "хвосте безумного поезда, несущегося в ад".

По словам Богомолова, российскому обществу достаточно лишь отцепить этот вагон и начать строить свой мир.

Константин Богомолов – российский театральный и кинорежиссер, актер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной, лауреат театральной премии "Золотая маска". Женат на российской ведущей Ксении Собчак.