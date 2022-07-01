"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни

"Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24 на 7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, потому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", – написала она.

Тышкевич заявила, что посещала остеопатов, мануальщиков, кранеосакральных терапевтов и биоэнергетиков, пробовала методы акупунктуры, обкалывала всю голову и шею ботоксом, гирудотерапию, гипнотерапию, регрессии.

"Шаманы с бубнами, стрекозы с яйцами, тарологи, астрологи, мольфары, техники самосцеления, китайская медицина, йога, цигун, дыхательные практики типа сатори, полтора года психотерапии с исключением каких-либо вторичных выгод от этой болезни, травм детства или сепарации от родителей", – добавила она.

Актриса также отметила, что проходила все возможные обследования: МРТ, доплеры сосудов, энцефалограммы.

"Три недели назад было сделано последнее МРТ мозга в Одессе, которое по сравнению с другими МРТ за эти годы показало динамику изменений в мозге, а именно то, что там образуется застой ликворной жидкости, который давит мне на участки мозга и может провоцировать это безумное внутричерепное давление. Но капельницы для выведения этой жидкости тоже не дали результата. Тупик. Боль есть, диагноза нет", – отметила она.

Тышкевич призналась, что единственным способом снять симптомы был прием большого количества нейролептиков – 17 таблеток ежедневно, но с войной перестали помогать и они.

Актриса поблагодарила всех людей, которые помогают ей материально на лечение за границей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Тишкевич (@mrsketrin)