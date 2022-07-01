Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
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"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни

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Тышкевич: МРТ показало динамику изменений в мозге
Тышкевич: МРТ показало динамику изменений в мозге
Фото: Kate Tyshkevich / Facebook

Украинская актриса Екатерина Тышкевич на своей странице в Instagram 30 июня призналась, что за восемь лет обследований в Украине не удалось выяснить, почему ее мучают сильнейшие головные боли.

"Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24 на 7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, потому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны", – написала она.

Тышкевич заявила, что посещала остеопатов, мануальщиков, кранеосакральных терапевтов и биоэнергетиков, пробовала методы акупунктуры, обкалывала всю голову и шею ботоксом, гирудотерапию, гипнотерапию, регрессии.

"Шаманы с бубнами, стрекозы с яйцами, тарологи, астрологи, мольфары, техники самосцеления, китайская медицина, йога, цигун, дыхательные практики типа сатори, полтора года психотерапии с исключением каких-либо вторичных выгод от этой болезни, травм детства или сепарации от родителей", – добавила она.

Актриса также отметила, что проходила все возможные обследования: МРТ, доплеры сосудов, энцефалограммы.

"Три недели назад было сделано последнее МРТ мозга в Одессе, которое по сравнению с другими МРТ за эти годы показало динамику изменений в мозге, а именно то, что там образуется застой ликворной жидкости, который давит мне на участки мозга и может провоцировать это безумное внутричерепное давление. Но капельницы для выведения этой жидкости тоже не дали результата. Тупик. Боль есть, диагноза нет", – отметила она.

Тышкевич призналась, что единственным способом снять симптомы был прием большого количества нейролептиков – 17 таблеток ежедневно, но с войной перестали помогать и они.

Актриса поблагодарила всех людей, которые помогают ей материально на лечение за границей

Контекст:

Тышкевич родилась в 1994 году в Одессе. Окончила Киевский национальноый университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Наиболее известные роли актрисы – в сериалах "Ничто не случается дважды", "Место под солнцем", "Снег посреди лета", "Бессмертник".

О болезни Тышкевич 29 июня сообщила ее коллега Анастасия Цимбалару.

Теги: Украина, Одесса, медицина, лечение, сериал, йога, болезнь, актриса, акупунктура, ботокс, диагноз, астрологи, давление, Екатерина Тышкевич
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