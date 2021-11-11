  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады

"Как лучше, когда папа был главой Верховной Рады или вот так, как сейчас?" – спросила у Разумкова-младшего ведущая.
"Когда он был главой Верховной Рады", – ответил мальчик.
"Почему?" – одновременно спросили и ведущая, и сам Дмитрий Разумков, стоявший рядом с сыном.
"Потому что больше денег", – объяснил Александр Разумков.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года, до этого он возглавлял пропрезидентскую партию "Слуга народа" и прошел в парламент под первым номером ее избирательного списка. До участия в выборах был политтехнологом и занимался бизнесом.
7 октября 2021 года Рада проголосовала за отзыв Разумкова с должности главы парламента. За проголосовали 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".
Разумков женат на дочери бывшего мэра Николаева Юлии Чайке. В семье двое сыновей – Александр (2014) и Алексей (2017).