  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады

"Как лучше, когда папа был главой Верховной Рады или вот так, как сейчас?" – спросила у Разумкова-младшего ведущая.

"Когда он был главой Верховной Рады", – ответил мальчик.

"Почему?" – одновременно спросили и ведущая, и сам Дмитрий Разумков, стоявший рядом с сыном.

"Потому что больше денег", – объяснил Александр Разумков.

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Ответы Дмитрия Разумков и его сына можно услышать с 31-й минуты. Видео: Телеканал ICTV / YouTube