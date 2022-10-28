Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу

"Честно говоря, мне не нравится вопрос в таком ракурсе. У каждого из нас есть свои страхи и выбор. Никто в этой жизни не имеет права нам говорить, какие решения для нас будут верными и правильными. Кто вообще имеет право ставить вам в укор, что и как нужно делать, принимать решения и брать ответственность за вас и за вашу жизнь на будущее? И переходя к вопросу: "Я жила в Виннице, работала в Киеве и Виннице, моя жизнь в последние годы была разделена на два города. Пока остаюсь в Виннице, где продолжаю работать и жить в тех условиях, в которых мы все оказались. Но если я буду принимать решение уезжать, не буду ни у кого, кроме собственных детей, спрашивать, что делать нам дальше и как действовать, ориентируясь на обстоятельства", – написала Боржемская.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
Сейчас она проводит в Instagram дистанционные марафоны по похудению, а также рассказывает подписчикам о правилах здорового питания.
В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.