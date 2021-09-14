Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей

На заглавном фото ведущие позируют в кадре в обнимку, держась за поручни. На других фото Ефросинина запечатлена уже без Осадчей. Во время съемки Ефросинина была босиком.
"Твои праздники, крошка, – это настоящее отображение тебя: легкие, изысканные и очень искусные", – подписала фото Ефросинина.
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В Instagram Stories она опубликовала еще одно совместное фото с Осадчей, на котором позирует, положив руку на грудь именинницы.
"Назовем мой короткий визит к Осадчей "инспекция именинного молока", – подписала снимок Ефросинина, намекая на то, что 17 августа ее коллега в третий раз стала матерью.
12 сентября Осадчей исполнилось 38 лет. Свой день рождения она отмечала в кругу украинских знаменитостей – сперва они покатались на катере, а затем устроили пикник.