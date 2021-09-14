Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2021
 
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Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей

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Ефросинина: Назовем мой короткий визит к Осадчей инспекция именинного молока
Ефросинина: Назовем мой короткий визит к Осадчей инспекция именинного молока
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефрсинина была приглашена на празднование дня рождения своей коллеги Кати Осадчей, который проходил на плывущем по Днепру речном катере. Фотографии, сделанные на мероприятии, Ефросинина разместила 13 сентября в Instagram.

На заглавном фото ведущие позируют в кадре в обнимку, держась за поручни. На других фото Ефросинина запечатлена уже без Осадчей. Во время съемки Ефросинина была босиком.

вои праздники, крошка, – это настоящее отображение тебя: легкие, изысканные и очень искусные", – подписала фото Ефросинина.

В Instagram Stories она опубликовала еще одно совместное фото с Осадчей, на котором позирует, положив руку на грудь именинницы.

"Назовем мой короткий визит к Осадчей "инспекция именинного молока", – подписала снимок Ефросинина, намекая на то, что 17 августа ее коллега в третий раз стала матерью.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

12 сентября Осадчей исполнилось 38 лет. Свой день рождения она отмечала в кругу украинских знаменитостей – сперва они покатались на катере, а затем устроили пикник.

Теги: дети, телеведущая, Катя Осадчая, Маша Ефросинина, грудь
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