Босая Ефросинина подержалась за грудь Осадчей

На заглавном фото ведущие позируют в кадре в обнимку, держась за поручни. На других фото Ефросинина запечатлена уже без Осадчей. Во время съемки Ефросинина была босиком.

"Твои праздники, крошка, – это настоящее отображение тебя: легкие, изысканные и очень искусные", – подписала фото Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

В Instagram Stories она опубликовала еще одно совместное фото с Осадчей, на котором позирует, положив руку на грудь именинницы.

"Назовем мой короткий визит к Осадчей "инспекция именинного молока", – подписала снимок Ефросинина, намекая на то, что 17 августа ее коллега в третий раз стала матерью.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram