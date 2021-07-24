"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом

"Круто зажгли вчера на "Вечере премьер. Летней серии", – подписала снимок Каменских, имея в виду свое выступление на концерте в Киеве, инициатором которого выступила телеведущая Катя Осадчая.

Снимок 34-летней певицы набрал свыше 50 тыс. лайков и больше 200 комментариев.

"Божественная богиня! Настю много лет люблю, слушаю, слежу за творчеством! Редкий талант, харизма, внешность сочетание – огонь!" – прокомментировала фото пользователь с ником japanramacom.

"Почему сейчас в моде тощие девушки? Вот такая фигура, как по мне, более сексуальна", – написал wonderful.house___.

"Вы тут похожи на Сальму Хайек", – заметила схожесть певицы с голливудской актрисой мексиканского происхождения пользователь с ником inda_big_mommy.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)