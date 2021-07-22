"Чудо в перьях". Каменских стала блондинкой и примерила образ женщины-ястреба

Для нового образа 34-летняя певица надела парик из светлых волос и облачилась в кожаное мини с перьями.

"Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов", – подписала фото Каменских.

Меньше чем за час пост певицы набрал почти 23 тыс. лайков. Мнения подписчиков разделились: одним очень понравился эксперимент Каменских над собственной внешностью, другие восприняли его негативно.

"Главное – чтобы это не были эксперименты над моей нервной системой", – прокомментировал best_humor_for_you.

"Вот это чудо в перьях", – написал gevhakobyan1964.

"Ты другая! Ты красивая, огонь, а тут старше выглядишь. Нет, нет, нет", – отреагировала oksana_marusya.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)