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22 июля, 2021
 
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"Чудо в перьях". Каменских стала блондинкой и примерила образ женщины-ястреба

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"Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов", подписала фото Каменских
"Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов", – подписала фото Каменских
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, сменила имидж. Поздно вечером 22 июля она опубликовала новое фото в Instagram, на котором предстала в образе женщины-ястреба.

Для нового образа 34-летняя певица надела парик из светлых волос и облачилась в кожаное мини с перьями.

"Обожаю экспериментировать. Один из моих любимых образов", – подписала фото Каменских.

Меньше чем за час пост певицы набрал почти 23 тыс. лайков. Мнения подписчиков разделились: одним очень понравился эксперимент Каменских над собственной внешностью, другие восприняли его негативно.

"Главное – чтобы это не были эксперименты над моей нервной системой", – прокомментировал best_humor_for_you.

"Вот это чудо в перьях", – написал gevhakobyan1964.

"Ты другая! Ты красивая, огонь, а тут старше выглядишь. Нет, нет, нет", – отреагировала oksana_marusya.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что "мечтает о ребеночке". По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Теги: Настя Каменских, фотосессия, женщины, певица
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