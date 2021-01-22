Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
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Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас

По словам американского актера Кейси Аффлека, бывшая возлюбленная его старшего брата и коллеги Бена Аффлека при необходимости сможет легко устроить свою жизнь с новым партнером.

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Актеры Бен и Кейси Аффлеки родные братья
Актеры Бен и Кейси Аффлеки – родные братья
Фото: ЕРА (архив 2007 года)

Американский актер Кейси Аффлек в интервью, которое было опубликовано 21 января на сайте издания Entertainment Tonight, заявил, что не исключает воссоединения своего брата, актера Бена Аффлека с актрисой Аной де Армас.

Аффлек-младший предположил, что расставание может быть всего лишь паузой в отношениях пары. 

Он также поделился впечатлением, которое на него произвела бывшая избранница его брата. Младший брат Аффлека заявил, что считает ее милой, веселой и очаровательной. По его словам, у актрисы не будет проблем с поиском пары.

Это же предположение он высказал и о своем старшем брате, заверив, что при необходимости окажет ему необходимую помощь.

О романтических отношениях между Аффлеком и де Армас таблоид Daily Mail написал в марте 2020 года, обнародовав снимки пары во время отдыха в Коста-Рике. По версии таблоида, служебный роман между актерами начался во время совместной работы над эротическим триллером "Глубокая вода", который снимал режиссер "9 1/2 недель" Эдриан Лайн.

В апреле де Армас подтвердила слухи о романе, опубликовав совместные фото с актером, сделанные во время празднования ее дня рождения. 18 января стало известно, что пара рассталась.

Ранее Аффлек был женат на Гарнер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009), и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Де Армас была замужем за испанским коллегой Марком Клотетом, но развелась с ним в 2013 году после двух лет семейной жизни.

Кейси Аффлек – американский актер, продюсер, сценарист. В 2017 году он стал лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за главную роль в драме "Манчестер у моря".

Кейси младше Бена на три года.

Теги: Бен Аффлек, развод, Кейси Аффлек, Ана де Армас
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