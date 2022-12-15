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15 декабря, 2022
 
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Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева родила младшую дочь Сару в 2009 году
Брежнева родила младшую дочь Сару в 2009 году
Скриншот: ververa / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева 14 декабря опубликовала в Instagram фото своей младшей дочери Сары, на котором она запечатлена во время празднования дня рождения.

"Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше", – написала артистка.

Контекст:

Сара (2009) – младшая дочь Брежневой. Ее отцом является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака. Медиапортал "#ПравдаЄ" 27 февраля 2022 года сообщил, что Киперман покинул Украину 25 февраля как многодетный отец.

Старшую дочь Софию (2001) певица родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Сейчас певица замужем за российским продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии и занимается волонтерством. Муж артистки замалчивает войну России против Украины.

Теги: Вера Брежнева, певица, Михаил Киперман
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