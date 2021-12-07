Брежневу сняли во время примерки топа с глубоким декольте. Артистка гладила себя внизу живота. Видео

"Цвет хороший, красивый", – прокомментировал кто-то за кадром, вероятно, обращаясь к певице. После этого в ролике были слышны посторонние звуки.
"А знаешь, Кать, смотри. Сейчас покажу", – прозвучало уже в конце ролика.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.