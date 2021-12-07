Брежневу сняли во время примерки топа с глубоким декольте. Артистка гладила себя внизу живота. Видео

"Цвет хороший, красивый", – прокомментировал кто-то за кадром, вероятно, обращаясь к певице. После этого в ролике были слышны посторонние звуки.

"А знаешь, Кать, смотри. Сейчас покажу", – прозвучало уже в конце ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоурум Lelynx (@lelynx.store)