Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом

24-летняя британка Джесс Олдридж заявила, что переезжая летом вместе с мужем и старшей дочерью к своим родителям, рассчитывала на то, что ее мать "полюбит новорожденного внука, а не его отца", с которым впоследствии съедет в другой дом.

24-летняя британка Джесс Олдридж 18 февраля в комментарии таблоиду The Sun заявила, что вернувшись из роддома с новорожденным сыном, узнала, что ее 29-летний муж, зарабатывающей на жизнь продажей запчастей британец Райан Шелтон съехал в новый дом вместе с ее 44-летней матерью Джорджианой Олдридж.

Шелтон рассказал об этом жене, отправив сообщение.

По словам британки, они с Шелтоном летом переехали в дом к ее родителями, расположенный в графстве Глостершир, рассчитывая на то, что мать поможет им заботиться о новорожденном ребенке, так как у пары еще есть двухлетняя дочь.

Описывая таблоиду сложившуюся ситуацию, Олдридж отметила, что спустя несколько недель после переезда к родителям начала замечать, что ее мать и муж флиртуют друг с другом, но старалась не думать об этом, уговаривая себя, что ей все показалось. Она подчеркнула, что как правило, это происходило во время употребления алкоголя.

Однажды она увидела, как Шелтон коснулся бедра ее матери, и спросила, что происходит. В ответ муж заверил, что просто пытался таким образом оттолкнуть тещу, которая оказалась на его пути, чтобы пройти.

В завершение Джесс Олдридж подчеркнула, что переезжая к родителям, рассчитывала на то, что ее мать "полюбит новорожденного внука, а не его отца".

Она рассказала, что отвечая на упреки в измене, муж и мать заявили ей, что не могут "выбирать, в кого им влюбляться", хотя ранее оба опровергали, что между ними существует интимная связь.

Олридж и Шелтон познакомились три года назад. У них есть дочь Джорджиана (2019). Пара не состояла в официальном браке.

Мать Джесс Олдридж в течение 12 лет была замужем. Помимо Джесс, у нее есть еще четверо детей.

Муж Джорджианы Олдридж Эрик 18 февраля в комментарии Daily Mail заявил, что измена супруги полностью его опустошила.