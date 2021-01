Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ

Жена американского рэпера Канье Уэста модель и светская львица Ким Кардашян в сентябре прошлого года заявила о закрытии реалити-шоу "Семейство Кардашян", а в январе 2021 года издание Page Six сообщило, что финальные эпизоды будут посвящены сложным отношениям пары.

Американская модель и светская львица Ким Кардашян расскажет о проблемах, которые привели ее к решению о разводе с мужем, рэпером Канье Уэстом, в заключительных эпизодах шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians). Об этом, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников, 19 января написал таблоид Page Six.

Сообщается, что именно развод пары станет главной сюжетной линией последних серий. Издание подчеркивает, что участники съемок подписали договор о неразглашении содержания финальных эпизодов.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Сообщалось, что Новый год пара встретила порознь – таблоид People, ссылаясь на собственные источники, написал, что Кардашян приняла решение развестись с мужем.

Это не первая попытка Кардашян расторгнуть брак. Новость о ее желании развестись с Уэстом появилась осенью 2020 года. Тогда сообщалось, что модель подаст документы на развод после того, как в 2021 году выйдет в эфир последний эпизод телевизионного реалити-шоу с ее участием "Семейство Кардашян".

В январе 2021 года стало известно, что Уэст намерен после развода переехать в Великобританию, где присмотрел себе несколько вариантов жилья еще осенью.

Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.