"Британские ученые абсолютно правы". Яма рассказал об исследовании, которое позволяет есть мамины десерты

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram фото, на котором позирует с яблочным пирогом.
По словам хореографа, иногда можно позволить себе съесть такой пирог, не думая о калориях.
"Согласно исследованию британских ученых, иногда нужно просто съесть мамин яблочный пирог, не думая о калориях!" – написал Яма, указав с помощью геолокации, что находится в Запорожье, городе, где живут его родители.
"Британские ученые абсолютно правы", – отреагировали на фото фолловеры Ямы.
"Замечательное исследование. Пожалуй, самое лучшее за последнее время", – прокомментировали фото подписчики.
"Полностью согласна! И настроение отличное, и нервы в порядке!" – поддержали Яму в комментариях.
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Согласно исследованиям британских учёных... иногда нужно просто съесть Мамин яблочный пирог, не думая о калориях!..
Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье. Родители хореографа Любовь и Николай Ямы – педагоги.