"Британские ученые абсолютно правы". Яма рассказал об исследовании, которое позволяет есть мамины десерты

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма гостит у родителей в Запорожье.

Яма: Иногда нужно просто съесть мамин яблочный пирог, не думая о калориях Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма разместил в Instagram фото, на котором позирует с яблочным пирогом.

По словам хореографа, иногда можно позволить себе съесть такой пирог, не думая о калориях.

"Согласно исследованию британских ученых, иногда нужно просто съесть мамин яблочный пирог, не думая о калориях!" – написал Яма, указав с помощью геолокации, что находится в Запорожье, городе, где живут его родители.

"Британские ученые абсолютно правы", – отреагировали на фото фолловеры Ямы.

"Замечательное исследование. Пожалуй, самое лучшее за последнее время", – прокомментировали фото подписчики.

"Полностью согласна! И настроение отличное, и нервы в порядке!" – поддержали Яму в комментариях.

Влад Яма родился в 1982 году в Запорожье. Родители хореографа Любовь и Николай Ямы – педагоги.