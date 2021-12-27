Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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Британский таблоид опубликовал адресованные жене принца Гарри извинения за публикацию ее личной переписки с отцом

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Фото: ЕРА

Обнародовавший переписку жены принца Гарри Меган с ее отцом Томасом Марклом британский таблоид The Mail on Sunday спустя почти месяц после решения апелляционного суда опубликовал адресованные ей извинения. Об этом 26 декабря сообщило издание Deadline.

Таблоид поместил информацию о решении суда, которое было принято в пользу герцогини Сассекской 2 декабряна первой и третьей полосах.

Тогда апелляционный суд оставил в силе решение судьи, вынесенное в феврале 2021 года по иску герцогини Сассекской к издателю The Mail on Sunday по поводу статей, в которых воспроизводились части ее "личных и частных" писем Томасу Марклу в августе 2018 года".

Помимо публикации с извинениями, таблоид должен выплатить жене принца Гарри компенсацию в размере почти $1,7 млн, что составляет 90% судебных издержек.

Пользователи Twitter после этого инициировали флешмоб с хештегом MeghanMarkleWon в поддержку жены принца Гарри.

"Меган Маркл на первой полосе. Почты победила своих врагов", – комментируют публикацию поклонники жены принца Гарри.

Контекст:

Американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри весной 2018 года. 9 января 2020 года принц Гарри с женой заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Теги: герцогиня Сассекская Меган
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