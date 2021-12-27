Британский таблоид опубликовал адресованные жене принца Гарри извинения за публикацию ее личной переписки с отцом

Таблоид поместил информацию о решении суда, которое было принято в пользу герцогини Сассекской 2 декабря, на первой и третьей полосах.

Тогда апелляционный суд оставил в силе решение судьи, вынесенное в феврале 2021 года по иску герцогини Сассекской к издателю The Mail on Sunday по поводу статей, в которых воспроизводились части ее "личных и частных" писем Томасу Марклу в августе 2018 года".

Помимо публикации с извинениями, таблоид должен выплатить жене принца Гарри компенсацию в размере почти $1,7 млн, что составляет 90% судебных издержек.

Пользователи Twitter после этого инициировали флешмоб с хештегом MeghanMarkleWon в поддержку жены принца Гарри.

"Меган Маркл на первой полосе. Почты победила своих врагов", – комментируют публикацию поклонники жены принца Гарри.

* Meghan Markle on front page of the Mail victorious over her enemies.

British media gnashing their teeth in rage they did everything to crush her.

Royal Family complicity is undeniable-they should’ve backed her but once again failed her #MeghanMarkleWon



Her work here is done! * pic.twitter.com/55MLiGfqa9 — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) December 26, 2021