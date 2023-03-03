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03 марта, 2023
 
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Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио

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Jerry Heil о сотрудничестве с Охманом: Мы объединили два языка на языке любви как же органично украинский и польский звучат в этой песне
Jerry Heil о сотрудничестве с Охманом: Мы объединили два языка на языке любви – как же органично украинский и польский звучат в этой песне
Фото: krystianochman / Instagram

Украинская певица Jerry Heil и польский артист, участник "Евровидения 2022" Кристиан Охман 3 марта презентовали дуэтную песню Bronia, которую спели на украинском и польском языках. Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках, включая Spotify.

"Мы объединили два языка на языке любви – как же органично украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", – анонсировала совместную композицию певица за несколько дней до премьеры

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна"

Охман с песней River занял 12-е место на "Евровидении 2022". Певец является внуком польского тенора Веслава Охмана.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, певица, певец, Jerry Heil, премьера, Кристиан Охман
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