Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио

Jerry Heil о сотрудничестве с Охманом: Мы объединили два языка на языке любви – как же органично украинский и польский звучат в этой песне Фото: krystianochman / Instagram

"Мы объединили два языка на языке любви – как же органично украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", – анонсировала совместную композицию певица за несколько дней до премьеры