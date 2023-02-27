"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео

"Мы объединили два языка на языке любви – как же органично украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", – написала артистка.

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В комментариях Jerry Heil анонсировала скорую премьеру совместной композиции.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

В августе 2022 года артистка сообщила, что будет учиться в Беркли.

Охман с песней River занял 12-е место на "Евровидении 2022". Певец является внуком польского тенора Веслава Охмана.