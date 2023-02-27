Бульвар Шоубиз
 
27 февраля, 2023
 
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"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео

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Jerry Heil о сотрудничестве с Охманом: Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой
Jerry Heil о сотрудничестве с Охманом: Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой
Фото: krystianochman / Instagram

Украинская певица 26 февраля в Instagram презентовала фрагмент песни, которую записала вместе с польским артистом, участником "Евровидения 2022" Кристианом Охманом.

"Мы объединили два языка на языке любви  как же органично украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", – написала артистка. 

В комментариях Jerry Heil  анонсировала скорую премьеру совместной композиции.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна"

В августе 2022 года артистка сообщила, что будет учиться в Беркли.

Охман с песней River занял 12-е место на "Евровидении 2022". Певец является внуком польского тенора Веслава Охмана.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евровидение, певец, Jerry Heil, Кристиан Охман
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