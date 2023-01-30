"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей

Jerry Heil: Мне хочется, чтобы первый шаг был от мужчины, а не чтобы я что-то подсказывала Фото: thejerryheil / Instagram

"Сейчас я попустилась, вот и все", – призналась артистка.

На вопрос, ухаживают ли за ней украинские военные, Jerry Heil ответила утвердительно.

"[Военные] иногда пишут, что типа ты мне нравишься, но я их воспринимаю как каких-то неземных героев. Поэтому я не знаю, смогла ли бы я строить отношения с военным, потому что у меня такое какое-то восхищение. Для меня это люди, которые сделали для этой страны все", – подчеркнула она.

Артистка заявила, что не хочет специально искать себе пару.

"Мне хочется, чтобы первый шаг был от мужчины, а не чтобы я что-то подсказывала", – сказала Jerry Heil.

Она добавила, что в свои 27 лет остается девственницей.

"Это должно быть с человеком, с которым ты ощущаешь этот контакт, эту химию, энергетику. Мне важно, чтобы люди могли понять, что даже человек, который стал известным, может оставаться девственницей в 27, и это нормально, оказывается", – подытожила она.