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30 января, 2023
 
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"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей

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Jerry Heil: Мне хочется, чтобы первый шаг был от мужчины, а не чтобы я что-то подсказывала
Jerry Heil: Мне хочется, чтобы первый шаг был от мужчины, а не чтобы я что-то подсказывала
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil в передаче "Як ти?", которая 28 января вышла в эфире канала СТБ, рассказала, что раньше боялась ходить на свидания, опасаясь, что ее приглашают из-за популярности, но сейчас все изменилось.

"Сейчас я попустилась, вот и все", – призналась артистка.

На вопрос, ухаживают ли за ней украинские военные, Jerry Heil ответила утвердительно.

"[Военные] иногда пишут, что типа ты мне нравишься, но я их воспринимаю как каких-то неземных героев. Поэтому я не знаю, смогла ли бы я строить отношения с военным, потому что у меня такое какое-то восхищение. Для меня это люди, которые сделали для этой страны все", – подчеркнула она.

Артистка заявила, что не хочет специально искать себе пару.

"Мне хочется, чтобы первый шаг был от мужчины, а не чтобы я что-то подсказывала", – сказала Jerry Heil.

Она добавила, что в свои 27 лет остается девственницей.

"Это должно быть с человеком, с которым ты ощущаешь этот контакт, эту химию, энергетику. Мне важно, чтобы люди могли понять, что даже человек, который стал известным, может оставаться девственницей в 27, и это нормально, оказывается", – подытожила она.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна". Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей

13 августа 2021 года Jerry Heil устроила свадебную вечеринку, во время которой сама за себя вышла замуж"На западе это уже давно называется сологамией, классный шаг в отношениях с собой. Для меня это философия, это о принятии себя. Потому что когда у родственников по таймингу внуки и свадьбы, а у тебя другие приоритеты – оказывается, и здесь существует компромисс", – отметила тогда Jerry Heil.

Летом 2022 года певица отправилась на учебу в Беркли (США). Стоимость ее обучения за семестр составляет $30 тыс. Певица окончит колледж через четыре года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Jerry Heil, девственность
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