"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг

В 2020 году Козловский говорил, что его долг Кондратюку составляет $300 тыс. Фото: Віталій Козловський / Facebook

Таким образом певец отреагировал на предложение Кондратюка продать свой орден "За заслуги" III степени и выплатить ему долг.

"Мне он должен кучу денег по судам. Может, продаст орден и отдаст долг?" – заявил в октябре 2022 года Кондратюк.

"10 лет прошло, как этот маленький Пуйло меня кошмарит. Он сейчас дает мне совет – иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу эту медаль ему в морду, пусть сам продает и забирает себе деньги. Все! Конченый!" – высказался в ответ певец.