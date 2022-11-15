"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг

Таким образом певец отреагировал на предложение Кондратюка продать свой орден "За заслуги" III степени и выплатить ему долг.
"Мне он должен кучу денег по судам. Может, продаст орден и отдаст долг?" – заявил в октябре 2022 года Кондратюк.
"10 лет прошло, как этот маленький Пуйло меня кошмарит. Он сейчас дает мне совет – иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу эту медаль ему в морду, пусть сам продает и забирает себе деньги. Все! Конченый!" – высказался в ответ певец.
Козловский начал сотрудничать с Кондратюком после участия в проекте "Шанс" на телеканале "Интер" в 2003 году. В 2009-м артист был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2012 году Козловский разорвал отношения с продюсером.
В 2020 году певец говорил, что его долг Кондратюку составляет $300 тыс. Он отметил, что именно столько "стоит его свобода".
В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Козловского орденом "За заслуги" III степени.