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10 октября, 2022
 
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"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам

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Кондратюк продюсировал Козловского с 2003-го до 2012 года
Кондратюк продюсировал Козловского с 2003-го до 2012 года
Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк предложил своему бывшему подопечному, украинскому певцу Виталию Козловскому продать свой орден "За заслуги" III степени, чтобы заплатить ему долг. Об этом Кондратюк заявил в интервью, которое 9 октября вышло на YouTube-канале украинской журналистки Рамины Эсхакзай.

Свое заявление Кондратюк озвучил, отвечая на вопрос журналистки о популярности своего бывшего подопечного артиста.

"Его никто не приглашает на корпоративы. Мне он должен кучу денег по судам, и если бы его приглашали, тогда он бы мне платил. Мне он большие деньги должен. На корпоративах он что – за хлеб? Он должен платить мне, но не платит. Он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому не нужно мне рассказывать о его корпоративах, – заявил продюсер. – Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов и он наконец заплатил по судам все, что мне должен. Может, продаст орден и отдаст долг?".

На уточняющий вопрос, действительно ли можно продать орден, продюсер заявил, что не знает этого.

Контекст:

Козловский начал сотрудничать с Кондратюкомпосле участия в проекте "Шанс" на телеканале "Интер" в 2003 году. В 2009 году артист был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2012 году Козловский разорвал отношения с продюсером.

В 2020 году певец говорил, что его долг Кондратюку составляет $300 тыс. Он отметил, что именно столько "стоит его свобода".

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Козловском орденом "За заслуги" III степени.

Теги: деньги, скандал, Виталий Козловский, Игорь Кондратюк, продюсер
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