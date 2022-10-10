"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам

Свое заявление Кондратюк озвучил, отвечая на вопрос журналистки о популярности своего бывшего подопечного артиста.

"Его никто не приглашает на корпоративы. Мне он должен кучу денег по судам, и если бы его приглашали, тогда он бы мне платил. Мне он большие деньги должен. На корпоративах он что – за хлеб? Он должен платить мне, но не платит. Он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому не нужно мне рассказывать о его корпоративах, – заявил продюсер. – Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов и он наконец заплатил по судам все, что мне должен. Может, продаст орден и отдаст долг?".

На уточняющий вопрос, действительно ли можно продать орден, продюсер заявил, что не знает этого.