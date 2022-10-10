"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам

Свое заявление Кондратюк озвучил, отвечая на вопрос журналистки о популярности своего бывшего подопечного артиста.
"Его никто не приглашает на корпоративы. Мне он должен кучу денег по судам, и если бы его приглашали, тогда он бы мне платил. Мне он большие деньги должен. На корпоративах он что – за хлеб? Он должен платить мне, но не платит. Он платит копейки с официального места, где он проживает, поэтому не нужно мне рассказывать о его корпоративах, – заявил продюсер. – Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов и он наконец заплатил по судам все, что мне должен. Может, продаст орден и отдаст долг?".
На уточняющий вопрос, действительно ли можно продать орден, продюсер заявил, что не знает этого.
Козловский начал сотрудничать с Кондратюкомпосле участия в проекте "Шанс" на телеканале "Интер" в 2003 году. В 2009 году артист был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2012 году Козловский разорвал отношения с продюсером.
В 2020 году певец говорил, что его долг Кондратюку составляет $300 тыс. Он отметил, что именно столько "стоит его свобода".
В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Козловском орденом "За заслуги" III степени.