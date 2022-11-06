Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2022
 
Новости

"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТРО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козловский после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и защитниц
Козловский после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и защитниц
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский в интервью, которое вышло 29 октября на YouTube-канале "Новини.LIVE", заявил, его коллега Позитив (Алексей Завгородний) во время войны стал ему близким по духу человеком.

По словам Козловского, до полномасштабного вторжения РФ в Украину они общались редко.

"Сегодня мне стал близким в плане общения и по духу Позитив. Мы как-то так не очень общались. Сегодня мы понятны друг для друга, потому что он, как и я, не выезжал никуда, жил здесь и делал максимум. Поэтому он мне сегодня понятен, – сказал артист.  – Он не вымахивается, ничего не изображает, не рассказывает в СМИ, что заочно записался в ТРО, о чем смешно даже говорить".

Козловский не уточнил, о ком конкретно идет речь, но в сентябре украинский певец Потап, признался, что, находясь за границей, попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Потап сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1", а 12 сентября стало известно, что в октябре состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с его участием. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Козловский после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и защитниц, а также переселенцев.

Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Виталий Козловский, Потап, Позитив
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
  Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны
Алеся БАЦМАН
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся
Елена ПОСКАННАЯ
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТРО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТРО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Бацман во время благотворительного онлайн-марафона Поляковой рассказала, когда Украина победит РФ
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн. Деньги пойдут на строительство реабилитационного центра в Украине
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
"Это целый пикап для армии". Писатель Андрей Любка продал за €5 тыс. 200 журналов Time с изображением Залужного в поддержку ВСУ
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"С именем Верка мне пророчили профессию стрелочницы". Вера Брежнева вспомнила, как была студенткой и рассчитывала тормозной путь локомотива
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Маси Найем: Мы сейчас можем говорить что угодно о моем глазе, называть меня пиратом – это нормально для меня
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 