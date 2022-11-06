"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТРО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса

Козловский после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с концертами для украинских защитников и защитниц Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

По словам Козловского, до полномасштабного вторжения РФ в Украину они общались редко.

"Сегодня мне стал близким в плане общения и по духу Позитив. Мы как-то так не очень общались. Сегодня мы понятны друг для друга, потому что он, как и я, не выезжал никуда, жил здесь и делал максимум. Поэтому он мне сегодня понятен, – сказал артист. – Он не вымахивается, ничего не изображает, не рассказывает в СМИ, что заочно записался в ТРО, о чем смешно даже говорить".

Козловский не уточнил, о ком конкретно идет речь, но в сентябре украинский певец Потап, признался, что, находясь за границей, попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Потап сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1", а 12 сентября стало известно, что в октябре состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с его участием.

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