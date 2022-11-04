Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием

"Когда он начал давать интервью о том, что, будучи в Испании, его записали в тероборону в Украине – это уже полная ахинея. Он и приехал сюда только потому, что у него начались съемки на одном из каналов", – заявила Приходько.

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1", а 12 сентября стало известно, что в октябре состоится премьера новых эпизодов шоу "Голос країни" с его участием.

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.