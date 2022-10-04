"Буду делать так, как считаю нужным". Димопулос ответила, почему пишет посты в Instagram на русском языке

Димопулос: Мне не 18, чтобы вы делали мне замечания и я смущалась Фото: santadimopulos / Instagram

"Париж волшебный, быстрый, яркий! Я всегда на бегу и хочу все успеть. Хочу приехать хоть раз на неделю и насладиться каждым мгновением, ведь здесь черпаешь вдохновение буквально на каждом углу", – написала она на русском языке.

"Санта, почему на русском? – отреагировали в сети. – Когда мы наконец-то будем кайфовать от своего языка и его пропагандировать? Неужели мало рашизма у нас в жизни?"

В ответ Димопулос заявила, что знает три языка, но пишет на русском ради своих подписчиков.

"У меня много подписчиков из разных стран, знающих русский. Пожалуйста, не надо лезть ко мне или к кому-нибудь другому с языковым вопросом. Следите за собой и начинайте с себя. У каждого свой темп, и я буду делать так, как считаю нужным. Мне не 18, чтобы вы делали мне замечания и я смущалась", – ответила 35-летняя Димопулос.

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