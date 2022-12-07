  "Бійся, ти враже". Группа "Святовид" и солистка оркестра ВСУ посвятили украинским защитникам новую песню. Видео

Lana Rednich написала слова и музыку песни "Бійся, ти враже"
Фото: Lana Rednich / Facebook
Украинская фольклорная группа "Святовид" и солистка образцово-показательного оркестра ВСУ Lana Rednich ко Дню Вооруженных сил Украины презентовали песню "Бійся, ти враже". Видео опубликовано 6 декабря на YouTube-канале оркестра ВСУ.
Слова и музыку написала Lana Rednich.
ВИДЕО
Видео: Зразково-Показовий Оркестр Збройних Сил України / YouTube
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.