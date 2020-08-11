Бывший особняк Питта и Энистон продан за $32,5 млн

Особняк в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), в котором пять лет жили бывшие супруги, актер Бред Питт и актриса Дженнифер Энистон, продан за $32,5 млн – это почти в два раза больше, чем за него в свое время заплатила звездная пара.

Питт и Энистон расстались после пяти лет брака Фото: ЕРА

Неизвестный покупатель заплатил $32,5 млн за покупку дома в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), который ранее принадлежал бывшим супругам и коллегам Бреду Питту и Дженнифер Энистон, сообщает издание Los Angeles Times.

По информации The Wall Street Journal, супружеская пара приобрела этот дом в 2001 году за $13,5 млн.

В 2019 году он был выставлен на продажу за $56 млн, но впоследствии цена была снижена до $44,5 млн, после чего особняк на время сняли с продажи.

Энистон и Питт поженились летом 2000 года. Спустя пять лет пара рассталась. В 2006 году бывшие супруги продали дом, в котором прожили вместе с 2000-го по 2005 год.

Особняк, в котором жили Энистон и Питт, был построен в 1934 году – он состоит из четырех спален и 12 ванных комнат.