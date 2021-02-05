"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину

Украинский комедийный актер Юрий Ткач 24 января поделился в Instagram роликом, на котором запечатлен во время импровизированного танца под аккомпанемент дочери Елизаветы.
На видео Ткач исполняет активные движения руками и ногами, а в финале приседает в реверансе. Поднимаясь, Ткач резко схватился руками за спину, вскрикнув от боли.
"Малая завела", – подписал он ролик.
"Юрчик, береги себя", – попросили поклонники артиста.
"Ничего себе, папа как может. Прямо балерун", – отреагировали фолловеры.
"Царь танцпола. Браво", – прокомментировали подписчики.
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