"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину

Украинский комедийный актер Юрий Ткач после активных танцевальных движений схватился за спину.

Ткач в 2017 году был участником "Танцев со звездами" Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комедийный актер Юрий Ткач 24 января поделился в Instagram роликом, на котором запечатлен во время импровизированного танца под аккомпанемент дочери Елизаветы.

На видео Ткач исполняет активные движения руками и ногами, а в финале приседает в реверансе. Поднимаясь, Ткач резко схватился руками за спину, вскрикнув от боли.

"Малая завела", – подписал он ролик.

"Юрчик, береги себя", – попросили поклонники артиста.

"Ничего себе, папа как может. Прямо балерун", – отреагировали фолловеры.

"Царь танцпола. Браво", – прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юріи * Ткач * (@yuriy_tkach)

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", он является участником студии "Квартал 95". Снимался в телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".