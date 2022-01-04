"Чего такие запухшие?" Тринчер показала, как выглядит без макияжа в постели с бойфрендом

"Забыла вам показать нашу фотосессию 1-го января. А как вы встретили Новы год? Скучали по нас? Мы возвращаемся!" – подписала она публикацию.

"Чего такие запухшие?" – спросил пользователь roman.oksonenko.

"Сладкие булочки", – прокомментировала yana_doga.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.