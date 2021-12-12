"В порно сниматься", "Сладкие малышки", "Куда мир катится?" Тринчер показала поцелуй с женщиной

"Первый поцелуй с Jerry Heil", – подписала она публикацию.

Фото 20-летней Тринчер собрало больше 45 тыс. лайков.

"Сладкие малышки", – написала ilona_fesiuk.

"Боже! Куда катится мир? Jerry Heil в оранжевом, а ты в зеленом. Шок!" – отреагировал budantsev.

"В порно сниматься", – отметил andrzej240891.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Весной 2020 года артистка призналась, что является девственницей. В мае 2021 года она отметила, что остается девственницей.