"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде

"Кто заметил следы от горчичников?" – подписала певица публикацию, а также поблагодарила тех, кто "эмоционально, физически, ментально, верой и любовью" поддерживал ее проект, благодаря которому она получила музыкальную награду.
Фото 20-летней Тринчер собрало около 70 тыс. лайков.
"На пути до PornHub, школьницу играть", – прокомментировал публикацию tervis74, имея в виду один из самых популярных порносайтов в мире.
"Приз за голую задницу. Супер", – написал пользователь m_pastushok.
"Вульгарщина", – отметила halinkalevytska.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.