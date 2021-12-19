"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде

"Кто заметил следы от горчичников?" – подписала певица публикацию, а также поблагодарила тех, кто "эмоционально, физически, ментально, верой и любовью" поддерживал ее проект, благодаря которому она получила музыкальную награду.

Фото 20-летней Тринчер собрало около 70 тыс. лайков.

"На пути до PornHub, школьницу играть", – прокомментировал публикацию tervis74, имея в виду один из самых популярных порносайтов в мире.

"Приз за голую задницу. Супер", – написал пользователь m_pastushok.

"Вульгарщина", – отметила halinkalevytska.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)