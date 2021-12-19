Бульвар Шоубиз
 
19 декабря, 2021
 
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"Приз за голую задницу", "На пути до PornHub". Тринчер засветила пятую точку в прозрачном наряде

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Тринчер: Кто заметил следы от горчичников?
Тринчер: Кто заметил следы от горчичников?
Фото: annatrincher_official / Instagram

Украинская певица и актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер 18 декабря поделилась в Instagram серией фото, на которых запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне, декорированном черными полосками. На последнем снимке она крупным планом показала пятую точку.

"Кто заметил следы от горчичников?" – подписала певица публикацию, а также поблагодарила тех, кто "эмоционально, физически, ментально, верой и любовью" поддерживал ее проект, благодаря которому она получила музыкальную награду.

Фото 20-летней Тринчер собрало около 70 тыс. лайков.

"На пути до PornHub, школьницу играть", – прокомментировал публикацию tervis74, имея в виду один из самых популярных порносайтов в мире.

"Приз за голую задницу. Супер", – написал пользователь m_pastushok.

"Вульгарщина", – отметила halinkalevytska.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Теги: сериал, Анна Тринчер, актриса, певица
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