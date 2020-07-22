Бульвар Шоубиз
 
22 июля, 2020
 
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Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного

Съемки украинского кинопроекта "Спас" начнутся летом 2020 года. Финансовую поддержку съемочной группе оказал Чешский кинофонд, выделив €100 тыс. для организации съемок.

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Сценарий фильма "Спас" победил в конкурсном отборе, организованном Госкино
Сценарий фильма "Спас" победил в конкурсном отборе, организованном Госкино
Фото: Спас/Spas / Facebook

Чешский кинофонд выделил €100 тыс. на съемки украинской картины "Спас". Об этом сообщается на официальной странице кинофонда.

На странице Государственного агентства Украины по вопросам кино в Facebook сообщается, что сценарий фильма является одним из победителей 11-го конкурсного отбора, организованного ведомством. Съемки картины начнутся летом 2020 года.

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/2749477221951315

Картина "Спас" станет дебютной работой режиссера Максима Наконечного.

Фото: Максим Наконечний / Facebook
Фото: Максим Наконечний / Facebook

Главную роль сыграет 31-летняя актриса Маргарита Бурковская. В фильме описаны реальные события, происходящие с героями во время войны на Донбассе, говорится в релизе картины.

Фото: Rita Burkovskaya / Facebook
Фото: Rita Burkovskaya / Facebook

Теги: Россия, Украина, Чехия, кино, евро, война, Донбасс, Госкино, финансирование
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