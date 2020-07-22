Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного

Съемки украинского кинопроекта "Спас" начнутся летом 2020 года. Финансовую поддержку съемочной группе оказал Чешский кинофонд, выделив €100 тыс. для организации съемок.

Чешский кинофонд выделил €100 тыс. на съемки украинской картины "Спас". Об этом сообщается на официальной странице кинофонда.

На странице Государственного агентства Украины по вопросам кино в Facebook сообщается, что сценарий фильма является одним из победителей 11-го конкурсного отбора, организованного ведомством. Съемки картины начнутся летом 2020 года.

Картина "Спас" станет дебютной работой режиссера Максима Наконечного.

Фото: Максим Наконечний / Facebook

Главную роль сыграет 31-летняя актриса Маргарита Бурковская. В фильме описаны реальные события, происходящие с героями во время войны на Донбассе, говорится в релизе картины.