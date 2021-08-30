Чем заняться дома, чтобы не заскучать

Сделать генеральную уборку

Это важное и приятное занятие. Окружающее пространство влияет на сознание, а вместе с тем – и на всю жизнь человека. Порядок в доме помогает экономить время – быстрее можно найти определенную вещь. А еще уборка – занятие, способное по-настоящему увлечь. То же касается и расхламления – избавления от ненужных вещей.

Фото: depositphotos.com

Самостоятельно выучить иностранный язык

Изучение иностранного языка кажется глобальной задачей. Но главное – начать. Даже короткие, но регулярные занятия дадут результат. Советы по изучению иностранного языка на примере английского можно получить здесь.

Заняться рукоделием

Вышивание крестиком, гладью, фриволите, макраме, валяние из шерсти – выбор видов рукоделия велик. Мастер-классы можно найти в интернете, а материалы для творчества – заказать по интернету.

Фото: depositphotos.com

Приготовить оригинальное блюдо

Если вам понравилось блюдо в ресторане экзотической кухни, почему бы не попробовать приготовить его самостоятельно? Сейчас практически все продукты, даже самые необычные, можно найти в разных интернет-магазинах. А если вы любитель сладкого, можно испечь торт и украсить его: использовать для этого фрукты, мармелад, марципаны.

Прочитать интересную книгу

Вероятно, книгу, которую вы еще не читали, можно как найти в личной библиотеке, так и скачать из электронной. А если у вас накопилась работа по дому, можно совместить приятное с полезным – прослушать аудиокнигу одновременно с другими занятиями.

Фото: depositphotos.com

Организовать домашний театр

Находясь с семьей дома, стоит придумать занятия, которые способны объединять. Например, организовать свой домашний театр, в котором вы сами станете и актерами, и режиссерами. Выбрать можно любые произведения – по собственному вкусу и желанию: от детских сказок до трагедий Шекспира.