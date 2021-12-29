"Чертовски жарко и сексуально". Рианна в нижнем белье развела ноги перед камерой

"Всегда светящаяся звезда", – такой подписью сопроводили снимок.

Рианна позировала лежа на диване с расставленными ногами, облокотившись на руку. Она выбрала для фото черные высокие трусы и бюстгальтер из плотной ткани.

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"Чертовски жарко и сексуально", – прокомментировал подписчик ransome684.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.