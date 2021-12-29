"Вареник с брынзой, но на вкус с селедкой". Нардеп от "Слуги народа" Вирастюк рассказал, какой на вкус женский половой орган

Стригун вскоре удалил публикацию из Facebook, но сайт ТСН сохранил скриншоты. На скриншоте гениталии женщины заретушированы.
"Что-то красивое на ночь", – отмечал Стригун.
"Вареник с брынзой", – прокомментировал Вирастюк.
Президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок ответил, что это вареник с селедкой.
"Вареник" хоть с брынзой, но на вкус вроде бы с селедкой", – отреагировал Вирастюк.
Конюшок отметил, что тогда это форшмак.
"Тогда должно чувствоваться послевкусие лука", – заявил Вирастюк.
28 декабря на своей странице в Facebook Вирастюк обнародовал пост, под которым предложил писать ему любые гневные комментарии.
"Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет", – отметил он.
Вирастюк принял присягу нардепа 15 июня, через два дня он вошел в состав фракции "Слуга народа". Вирастюк победил на довыборах в Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранный в этом округе народный депутат сложил мандат.