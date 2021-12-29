"Вареник с брынзой, но на вкус с селедкой". Нардеп от "Слуги народа" Вирастюк рассказал, какой на вкус женский половой орган

Вирастюк: Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями Фото: Василь Вірастюк / Facebook

Стригун вскоре удалил публикацию из Facebook, но сайт ТСН сохранил скриншоты. На скриншоте гениталии женщины заретушированы.

"Что-то красивое на ночь", – отмечал Стригун.

"Вареник с брынзой", – прокомментировал Вирастюк.





Скриншот: Андрій Стригун. Сторінка тренера / Facebook

Президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок ответил, что это вареник с селедкой.

"Вареник" хоть с брынзой, но на вкус вроде бы с селедкой", – отреагировал Вирастюк.

Конюшок отметил, что тогда это форшмак.

"Тогда должно чувствоваться послевкусие лука", – заявил Вирастюк.

Скриншот: Андрій Стригун. Сторінка тренера / Facebook

28 декабря на своей странице в Facebook Вирастюк обнародовал пост, под которым предложил писать ему любые гневные комментарии.

"Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать, а какие нет", – отметил он.