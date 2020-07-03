"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова обнародовала фото, сделанное во время отдыха.

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила снимок, для которого позировала на пляже с песком на лбу.

На неотретушированном снимке Литвинова запечатлена в массивных солнцезащитных очках.

"Честная фотография. Хочется броситься в воду, но холодно и мелко", – написала она.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".