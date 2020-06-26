Литвинова показала, как проводила время с Земфирой в Париже

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова разместила в Instagram архивное фото с певицей Земфирой.
"Париж, дикая жара, съемки, старый Polaroid", – написала Литвинова.
На снимке они обе запечатлена в черных платьях, стоя на балконе.
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Париж, дикая жара, съёмки, старый полароид #земфира #zemfira
Ренату Литвинову и Земфиру связывают 15-летние отношения. Певица и актриса не комментируют характер своей связи.
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".