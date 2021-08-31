Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро

Пироги из творога готовятся менее чем за час Фото: depositphotos.com

Рецепт приготовления творожного пирога с ванилью рассказала на своей Instagram-странице блогер dilnara_sp.

Для теста нужно:

100 г сливочного масла;

2 ст. л. сметаны;

одно яйцо;

100 г сахара;

400 г муки;

5 г разрыхлителя.

Для начинки необходимо взять:

400 г творога;

100 г сахара;

одно яйцо;

2 ст. л. сметаны;

один пакетик ванилина;

малина .

В чашке смешиваем сливочное масло, яйцо, сметану и сахар. Затем добавляем частями муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто.

Для начинки взбиваем блендером творог, яйцо, сметану, сахар и ванилин. Тесто выкладываем в форму и заливаем начинкой, сверху кладем малину. Выпекаем около 40 минут при температуре 180 °C.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * (@dilnara_sp)

Рецепт приготовления пирога с творогом и яблоками опубликован на странице кулинарного Instagram-блога legkie_rezepti_dlj_vsex_2.

Для теста понадобятся:

два стакана муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

один стакан сахара;

одна пачка маргарина для выпечки.

Для начинки необходимо:

два яйца;

одна пачка обезжиренного творога;

2 ст. л. сахара;

3 ст. л сметаны любой жирности;

три тертых яблока без кожуры;

пакетик ванильного сахара (ванилина).

Муку просейте через сито, добавьте разрыхлитель и сахар. Холодный маргарин натрите на крупной терке и смешайте с мукой и сахаром до получения крошки. Часть теста выложите в смазанную маслом форму, а другую часть оставьте для посыпки.

Для начинки взбиваем блендером два яйца, добавляем обезжиренный творог, сахар, ваниль, сметану, тертые яблоки без кожуры и перемешиваем. Начинку выкладываем на тесто, а сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем 20 мин. при температуре 200 °C.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РЕЦЕПТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ * (@legkie_rezepti_dlj_vsex_2)

Как приготовить творожную шарлотку, показано в кулинарном Instagram-блоге ani_food_blog.

Для приготовления понадобится:

три яйца;

200 г сахара;

200 г творога;

150 г сливочного масла;

2 ч. л. разрыхлителя или 1 ч. л. соды;

щепотка соли;

250 г муки;

два яблока.

Яйца взбиваем с сахаром до белого цвета, добавляем сливочное масло и творог комнатной температуры, а затем продолжаем взбивать все вместе до однородной массы.

В муку добавляем разрыхлитель и соль, а после просеиваем во взбитое блендером тесто. Готовую спесь переливаем в форму для выпечки, а сверху укладываем дольки яблок. Пирог выпекается в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Джиоева Анна Львовна (@ani_food_blog)

Рецепт творожного пирога "Вулкан" в своем Instagram-блоге разместила кулинарный эксперт taya_bake.

Для теста необходимо взять:

125 г сахара;

три яйца;

20 г сметаны с жирностью 20%;

200 г муки;

45 г сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

два яйца;

500 г творога с жирностью 9%;

125 г сахара;

2 ст. л. манки.

Яйца взбиваем с сахаром до белой пышной массы. Добавляем сметану, взбиваем, добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем лопаткой. Полученную смесь выливаем в разъемную форму (22 см), застеленную пергаментом.

Для приготовления начинки взбиваем блендером творог, яйца, манную крупу и сахар до однородной массы. Выкладываем начинку на тесто так, чтобы творог не доходил до края формы примерно 1 см.

Пирог выпекается в разогретой до 200 °C духовке при температуре 180 °C около 40 минут.