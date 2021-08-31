Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2021
 
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Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро

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Пироги из творога готовятся менее чем за час
Пироги из творога готовятся менее чем за час
Фото: depositphotos.com

Издание "ГОРДОН" предлагает подборку из четырех рецептов пирогов из творога, которые очень быстро исчезнут со стола.

Рецепт приготовления творожного пирога с ванилью рассказала на своей Instagram-странице блогер dilnara_sp.

Для теста нужно: 

  • 100 г сливочного масла; 
  • 2 ст. л. сметаны;
  • одно яйцо; 
  • 100 г сахара; 
  • 400 г муки; 
  • 5 г разрыхлителя. 

Для начинки необходимо взять: 

  • 400 г творога; 
  • 100 г сахара; 
  • одно яйцо; 
  • 2 ст. л. сметаны; 
  • один пакетик ванилина;
  • малина.

В чашке смешиваем сливочное масло, яйцо, сметану и сахар. Затем добавляем частями муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто.

Для начинки взбиваем блендером творог, яйцо, сметану, сахар и ванилин. Тесто выкладываем в форму и заливаем начинкой, сверху кладем малину. Выпекаем около 40 минут при температуре 180 °C.

Рецепт приготовления пирога с творогом и яблоками опубликован на странице кулинарного Instagram-блога  legkie_rezepti_dlj_vsex_2. 

Для теста понадобятся: 

  • два стакана муки; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • один стакан сахара;
  • одна пачка маргарина для выпечки.

Для начинки необходимо: 

  • два яйца; 
  • одна пачка обезжиренного творога; 
  • 2 ст. л. сахара; 
  • 3 ст. л сметаны любой жирности;
  • три тертых яблока без кожуры; 
  • пакетик ванильного сахара (ванилина).

Муку просейте через сито, добавьте разрыхлитель и сахар. Холодный маргарин натрите на крупной терке и смешайте с мукой и сахаром до получения крошки. Часть теста выложите в смазанную маслом форму, а другую часть оставьте для посыпки. 

Для начинки взбиваем блендером два яйца, добавляем обезжиренный творог, сахар, ваниль, сметану, тертые яблоки без кожуры и перемешиваем. Начинку выкладываем на тесто, а сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем 20 мин. при температуре 200 °C.

Как приготовить творожную шарлотку, показано в кулинарном Instagram-блоге ani_food_blog.

Для приготовления понадобится: 

  • три яйца; 
  • 200 г сахара; 
  • 200 г творога; 
  • 150 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. разрыхлителя или 1 ч. л. соды; 
  • щепотка соли; 
  • 250 г муки; 
  • два яблока.

Яйца взбиваем с сахаром до белого цвета, добавляем сливочное масло и творог комнатной температуры, а затем продолжаем взбивать все вместе до однородной массы.

В муку добавляем разрыхлитель и соль, а после просеиваем во взбитое блендером тесто. Готовую спесь переливаем в форму для выпечки, а сверху укладываем дольки яблок. Пирог выпекается в предварительно разогретой духовке около 45 минут. 

Рецепт творожного пирога "Вулкан" в своем Instagram-блоге разместила кулинарный эксперт taya_bake.

Для теста необходимо взять:

  • 125 г сахара; 
  • три яйца; 
  • 20 г сметаны с жирностью 20%; 
  • 200 г муки; 
  • 45 г сливочного масла; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки: 

  • два яйца; 
  • 500 г творога с жирностью 9%; 
  • 125 г сахара; 
  • 2 ст. л. манки.

Яйца взбиваем с сахаром до белой пышной массы. Добавляем сметану, взбиваем, добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем лопаткой. Полученную смесь выливаем в разъемную форму (22 см), застеленную пергаментом.

Для приготовления начинки взбиваем блендером творог, яйца, манную крупу и сахар до однородной массы. Выкладываем начинку на тесто так, чтобы творог не доходил до края формы примерно 1 см.

Пирог выпекается в разогретой до 200 °C духовке при температуре 18°C около 40 минут.

Теги: кулинария, десерт, рецепт, творог
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