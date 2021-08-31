Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро

Рецепт приготовления творожного пирога с ванилью рассказала на своей Instagram-странице блогер dilnara_sp.
Для теста нужно:
Для начинки необходимо взять:
В чашке смешиваем сливочное масло, яйцо, сметану и сахар. Затем добавляем частями муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто.
Для начинки взбиваем блендером творог, яйцо, сметану, сахар и ванилин. Тесто выкладываем в форму и заливаем начинкой, сверху кладем малину. Выпекаем около 40 минут при температуре 180 °C.
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Рецепт приготовления пирога с творогом и яблоками опубликован на странице кулинарного Instagram-блога legkie_rezepti_dlj_vsex_2.
Для теста понадобятся:
Для начинки необходимо:
Муку просейте через сито, добавьте разрыхлитель и сахар. Холодный маргарин натрите на крупной терке и смешайте с мукой и сахаром до получения крошки. Часть теста выложите в смазанную маслом форму, а другую часть оставьте для посыпки.
Для начинки взбиваем блендером два яйца, добавляем обезжиренный творог, сахар, ваниль, сметану, тертые яблоки без кожуры и перемешиваем. Начинку выкладываем на тесто, а сверху засыпаем оставшейся крошкой. Выпекаем 20 мин. при температуре 200 °C.
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Как приготовить творожную шарлотку, показано в кулинарном Instagram-блоге ani_food_blog.
Для приготовления понадобится:
Яйца взбиваем с сахаром до белого цвета, добавляем сливочное масло и творог комнатной температуры, а затем продолжаем взбивать все вместе до однородной массы.
В муку добавляем разрыхлитель и соль, а после просеиваем во взбитое блендером тесто. Готовую спесь переливаем в форму для выпечки, а сверху укладываем дольки яблок. Пирог выпекается в предварительно разогретой духовке около 45 минут.
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Рецепт творожного пирога "Вулкан" в своем Instagram-блоге разместила кулинарный эксперт taya_bake.
Для теста необходимо взять:
Для начинки:
Яйца взбиваем с сахаром до белой пышной массы. Добавляем сметану, взбиваем, добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваем лопаткой. Полученную смесь выливаем в разъемную форму (22 см), застеленную пергаментом.
Для приготовления начинки взбиваем блендером творог, яйца, манную крупу и сахар до однородной массы. Выкладываем начинку на тесто так, чтобы творог не доходил до края формы примерно 1 см.
Пирог выпекается в разогретой до 200 °C духовке при температуре 180 °C около 40 минут.
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