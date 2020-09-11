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12 сентября, 2020
 
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"Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео

Американский предприниматель Илон Маск, назвавший своего шестого ребенка X AE A-XII, не отреагировал на его имя в разговоре с журналистами в Германии, попросив повторить вопрос.

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Маск стал отцом в шестой раз в мае 2020 года
Маск стал отцом в шестой раз в мае 2020 года
Фото: ЕРА

Глава компаний Tesla и SpaceX американский предприниматель Илон Маск не сразу понял, что речь идет о его сыне, когда журналист спросил, как дела у X AE A-XII. Видеозапись разговора обнародована на YouTube-канале Tobias Lindh.

"Что, простите?" – переспросил Маск у автора вопроса и только потом понял, что речь идет о его сыне. По словам предпринимателя, у X AE A-XI "все хорошо".

Бизнесмен также с улыбкой отметил, что имя его ребенка "звучит как шифр".

Курьез произошел во время посещения Маском предприятия Giga Berlin, которое строится в Германии для его компании Tesla, отмечает издание Unilad.

ВИДЕО
Ответ Маска можно посмотреть, начиная с времени 1.25. Видео: Tobias Lindh / YouTube

Маск стал отцом в шестой раз 4 мая 2020 года – канадская певица Граймс родила ему сына.

Изначально родители заявили, что назвали ребенка именем XÆA-12. Вскоре Граймс сообщила, что они с Маском изменили написание имение, сохранив его произношение. По словам Граймс, имя ее сына после изменений пишется как Х Æ A-Xii.

Заменить арабские цифры на римские родителей вынудил закон штата Калифорния – местное законодательство запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII.

Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Роган показал, как нужно произносить имя сына.

По словам Граймс, каждый символ в имени ребенка имеет свое значение. "X – неизвестная переменная; Æ – так по-эльфийски произносится AI (искусственный интеллект и/или любовь); A-12 – предшественник нашего любимого самолета SR-17. Без оружия, без брони – только скорость. Хорош на поле боя, но без насилия. А – это Archangel, моя любимая песня", – написала она на своей странице в Twitter 6 мая.

Теги: Германия, SpaceX, дети, скандал, Tesla, курьез, Илон Маск, X AE A-XII
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