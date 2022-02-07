"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной

Melovin о Русиной: Когда есть платоническая любовь, тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы – оно очень вдохновляет Фото: melovin_official / Instagram

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты пишешь: "Боже, ты такая классная, добрая, все ок". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: "Что сейчас происходит?" – рассказал Melovin.

Русина, комментируя бисексуальность бойфренда, заявила, что считает это нормальным.

"Я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди бисексуальны – и это нормально. И я не против никаких экспериментов", – заявила танцовщица.

"У вас был секс – как у мужчины и женщины? Возможно, это платонические отношения?" – спросила у пары ведущая Катя Осадчая.

"Когда есть платоническая любовь, тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы – оно очень вдохновляет, и не только", – ответил артист.