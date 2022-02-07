Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2022
 
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"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной

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Melovin о Русиной: Когда есть платоническая любовь, тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы оно очень вдохновляет
Melovin о Русиной: Когда есть платоническая любовь, тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы – оно очень вдохновляет
Фото: melovin_official / Instagram

Заявивший о бисексуальности украинский певец Melovin встречается со своей партнершей по проекту "Танцы со звездами" на "1+1", танцовщицей Лизой Русиной. Об этом он рассказал в эфире передачи "Світського життя", которая 6 февраля вышла на "1+1".

"Встречаться мы начали недавно. Все началось с сообщений, когда ты пишешь: "Боже, ты такая классная, добрая, все ок". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: "Что сейчас происходит?" – рассказал Melovin.

Русина, комментируя бисексуальность бойфренда, заявила, что считает это нормальным.

"Я даже могу подумать о том, что мне могут нравиться женщины. Люди бисексуальны – и это нормально. И я не против никаких экспериментов", – заявила танцовщица.

"У вас был секс – как у мужчины и женщины? Возможно, это платонические отношения?" – спросила у пары ведущая Катя Осадчая.

"Когда есть платоническая любовь, тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы – оно очень вдохновляет, и не только", – ответил артист.

Контекст:

Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

Melovin и Русина покинули шоу "Танцы со звездами" 21 октября 2021 года после девятого эфира. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы.

Комментируя в ноябре этот поцелуй в интервью YouTube-шоу BAHAREVA govorit, Русина призналась, что случившееся стало для нее неожиданностью.

"Я вообще ничего не поняла, начала закрывать лицо. Это был шок", – заявила танцовщица, отметив, что это был их "первый и последний поцелуй". 

В конце 2021 года певец признался, что влюблен в Русину.

Теги: любовь, Катя Осадчая, Melovin, каминг-аут, Лиза Русина
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