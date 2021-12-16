"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео

В марте 2020 года у Петросяна родился сын Фото: petrosyanevgeny / Instagram

Шоумен сперва показал, как бегает на тренажере, а затем приступил к растяжке – в этом ему помогал сотрудник клиники, которую рекламировал в своем посте шоумен.

"Когда разбегаешься, входишь в ритм и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои "рекорды", – написал он.

"А не надо было жениться", – написали фолловеры.

"Что творит!" – удивились пользователи сети.

"Забавный дедуся", – прокомментировали ролик подписчики.