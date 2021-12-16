"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео

Шоумен сперва показал, как бегает на тренажере, а затем приступил к растяжке – в этом ему помогал сотрудник клиники, которую рекламировал в своем посте шоумен.
"Когда разбегаешься, входишь в ритм и останавливаться даже не хочется! Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои "рекорды", – написал он.
"А не надо было жениться", – написали фолловеры.
"Что творит!" – удивились пользователи сети.
"Забавный дедуся", – прокомментировали ролик подписчики.
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Петросян в декабре 2019 года тайно женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношений с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.