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13 декабря, 2021
 
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"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брухунова и Петросян скрывали некоторое время, что весной 2020 года у них родился сын Ваган
Брухунова и Петросян скрывали некоторое время, что весной 2020 года у них родился сын Ваган
Фото: bruhunova / Instagram

Супруга 76-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, 32-летняя блогер Татьяна Брухунова 13 декабря в Instagram опубликовала фото и видео их сына Вагана, которому в этот день исполнился год и девять месяцев.

Ребенок запечатлен за столом возле торта. На видео показано, как подросший Ваган задувает свечку.

"Не горит", – комментирует он происходящее, не выговаривая еще звук "р".

"Очень похож на отца", – написали пользователи сети.

"Мамина копия, курносик", – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: дети, семья, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
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