"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру

Брухунова: Ничего не остается, кроме как постить фоточки Фото: bruhunova / Instagram

"Ничего не остается, кроме как постить фоточки, не задумываясь о визуальном контенте, единстве цветового решения и прочем составляющем популярного блога", – написала она.

"Варежки и платок упрощают образ, но зато тепло", – высказались пользователи сети.

"Ох, Танюша, вы просто смелая", – написали подписчики.

"Когда вы все успеваете?" – удивились фолловеры.