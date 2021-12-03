"Танюша, вы смелая", "Когда все успеваете?" В сети обсуждают образ молодой жены Петросяна в платке и широком пальто, скрывающем фигуру

"Ничего не остается, кроме как постить фоточки, не задумываясь о визуальном контенте, единстве цветового решения и прочем составляющем популярного блога", – написала она.
"Варежки и платок упрощают образ, но зато тепло", – высказались пользователи сети.
"Ох, Танюша, вы просто смелая", – написали подписчики.
"Когда вы все успеваете?" – удивились фолловеры.
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Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.